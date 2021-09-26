حدث ليلاً| تفاصيل التطوع للتدريس بـ"التعليم".. وتشييع جثمان ضحية الطبيب البيطري

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بدون حق في التثبيت.. "التعليم" تكشف آلية التطوع للتدريس في المدارس

وجهّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بضرورة توقيع الراغبين في العمل بالتطوع للتدريس بالمدارس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شكري يؤكد لجوتيريش ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في ختام زيارة الوزير شكري الحالية إلى نيويورك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمعلمي المدارس الفنية.. بدء التقديم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي (تعرف على الأوراق المطلوبة)

أكد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى كتاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، والتي تعلن فيه قبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي ودراسات تكميلية، ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من 3 سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة حاليًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حمدوك يجدد موقف السودان الرافض لأي أجراء أحادي بشأن سد النهضة

جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أُحادي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنب الأضرار المحتملة التي تهدِّد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر بـ"التعليم": فتح باب التظلمات للثانوية العامة الدور الثاني خلال أيام

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التعليم العالي: الحصول على لقاح كورونا شرط دخول المدينة الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة من المقرر أن تنتهي من تلقيح العاملين وأعضاء هيئة التدريس و20% من الطلاب بحلول السبت الموافق 9 أكتوبر، لافتًا إلى أن الطلاب يحصلون على لقاح كورونا أثناء ذهابهم لتوقيع الكشف الطبي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالصور.. تشييع جثمان الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري بالغربية

شيع أهالي قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم الأحد، جثمان الطفلة منار عبده التي توفت أثر حقنة خطأ من صيدلية يديرها طبيب بيطري يقوم بتشخيص المرضي ووصف دواء لأمراضهم بمدينة بسيون.

للتفاصيل.. اضغط هنا