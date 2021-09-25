برلماني: تخصيص حصص أسبوعية للإرشاد المهني يبني شخصية طالب التعليم الفني‎‎

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الحكومة في ملف التعليم الفني مقدرة؛ ولكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية بشأنه؛ حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفني وأُسرهم، خصوصًا في ضوء الصورة السلبية المكونة عن التعليم الفني في مصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها توفيف، اليوم السبت، إلى المحررين البرلمانيين، تعليقًا على تخصيص حصة أسبوعيًّا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وحصة أسبوعيًّا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني، مؤكدًا أنها خطوة تصب في جهود الاهتمام بالتعليم الفني وتغير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعي بمثل هذه التحركات لا بد أن يكون أكبر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني جلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضًا إطارًا مختلفًا ومميزًا لدى الطلاب عن الوعي بالتعليم الفني، والمساهمة بشكل فعال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضي.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ سبق أن نظر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفني والتي من شأنها أن تنشأ من خلال كيان مستقل؛ لتقييم ومتابعة الأداء في التعليم الفني في مصر؛ من أجل أن يكون أفضل مثلما يتم بمختلف دول العالم؛ وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفني أفضل الأطر لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعالة في التنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.