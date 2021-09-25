Masrawy logo white

برلماني: تخصيص حصص أسبوعية للإرشاد المهني يبني شخصية طالب التعليم الفني‎‎

03:17 م السبت 25 سبتمبر 2021
برلماني: تخصيص حصص أسبوعية للإرشاد المهني يبني شخصية طالب التعليم الفني‎‎

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الحكومة في ملف التعليم الفني مقدرة؛ ولكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية بشأنه؛ حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفني وأُسرهم، خصوصًا في ضوء الصورة السلبية المكونة عن التعليم الفني في مصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها توفيف، اليوم السبت، إلى المحررين البرلمانيين، تعليقًا على تخصيص حصة أسبوعيًّا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وحصة أسبوعيًّا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني، مؤكدًا أنها خطوة تصب في جهود الاهتمام بالتعليم الفني وتغير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعي بمثل هذه التحركات لا بد أن يكون أكبر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني جلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضًا إطارًا مختلفًا ومميزًا لدى الطلاب عن الوعي بالتعليم الفني، والمساهمة بشكل فعال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضي.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ سبق أن نظر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفني والتي من شأنها أن تنشأ من خلال كيان مستقل؛ لتقييم ومتابعة الأداء في التعليم الفني في مصر؛ من أجل أن يكون أفضل مثلما يتم بمختلف دول العالم؛ وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفني أفضل الأطر لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعالة في التنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.

حسانين توفيق الإرشاد المهني طالب التعليم الفني‎‎ التعليم الفني

الخبر التالى:

وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني لبحث التعاون بين البلدين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا