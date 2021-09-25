الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو لـ12 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس مساء اليوم السبت، وصباح غد الأحد، حيث يكون طقس مساء اليوم لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء، كما يكون مائل للحرارة صباح الغد على القاهرة الكبرى معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن أبرز الظواهر الظواهر الجوية المتوقع حدوثها وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

وتسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 21 والكبرى 31 درجة، السواحل الشمالية الصغرى 22 والكبرى 26، الصعيد الصغرى 25 والكبرى 36.​