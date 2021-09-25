Masrawy logo white

الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو لـ12 ساعة مقبلة

02:21 م السبت 25 سبتمبر 2021
الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو لـ12 ساعة مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس مساء اليوم السبت، وصباح غد الأحد، حيث يكون طقس مساء اليوم لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء، كما يكون مائل للحرارة صباح الغد على القاهرة الكبرى معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن أبرز الظواهر الظواهر الجوية المتوقع حدوثها وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

وتسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 21 والكبرى 31 درجة، السواحل الشمالية الصغرى 22 والكبرى 26، الصعيد الصغرى 25 والكبرى 36.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

الخبر التالى:

القوى العاملة: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • التقديم بدأ4 فئات محرومة من إضافة الأسر على بطاقات التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا