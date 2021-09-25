حدث ليلاً| فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع كبير بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.

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أستاذ جيولوجيا: الطبقة الأرضية للسد الإثيوبي من الوارد انهيارها

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن هناك دراسات تؤكد أن الطبقة الأرضية للسد الإثيوبي من الوارد جدا أن تنهار وتسبب كوارث جثيمة.

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شكري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الجمعة، مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك.

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وزيرة الصحة: 16 مليون مصري تلقوا اللقاح حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 16 مليون مصري تلقوا اللقاح حتى الآن منهم 11 مليون تلقوا الجرعة الأولى و5 مليون تلقوا الجرعة الأولى والثانية

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وزيرة الصحة: 2.5 مليون مواطن تلقوا رسائل الحصول على لقاح كورونا ولم يحضروا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي لديها وفرة لقاحات كورونا المعتمدة عالميًا، مشيرة إلى أن مصر لن نسمح بتلقي مواطنيها للقاح غير معتمد من الجهات الصحية الدولية.

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انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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قريبًا.. وزيرة الصحة: تطعيم الطلاب من 15 إلى 18 سنة ضد كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إنه تم العمل تطعيم طلاب الثانوية، مشيرة إلى أنه مع مضاعفة الإنتاج خلال أسابيع من لقاحات كورونا، سيكون لدينا كميات اللقاحات اللازمة لتلقيح طلاب الثانوية من سن 15 إلى 18 عامًا، سيحصلوا على الجرعات بمجرد أن يتم فتح الخط الثاني، مؤكدة أنه مسموح حصول الطلاب في هذا السن على اللقاح.

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"العربية للتصنيع": تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم, لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية العالمية.

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الأحد المقبل.. وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن قارة إفريقيا تشهد بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومن ضمنها مصر، ومعظم دول العالم تشهد انحصار الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن القارة وصل إليها 2% فقط من لقاحات العالم.

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هيكل عظمي.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقة بكفر الشيخ

عثر أهالي بمنطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تحلل، داخل شقته.

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بعد أيام من إصابتها بكورونا.. ريهام سعيد توجّه رسالة لجمهورها

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

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ضبط 31 شيشة.. غلق 3 مقاهي في حملة ليلية بدسوق كفر الشيخ

أعلن السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، غلق مقاهي مخالفة، وتشميع الغلق بالشمع الأحمر، وذلك لعدم التزام أصحابها بتعليمات، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بشأن الإجراءات الاحترازية.

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الدبيبة أمام متظاهرين: سنبني جيشا واحدا ولاؤه لله والوطن

خرج عدة آلاف من المتظاهرين مساء اليوم الجمعة من مدينة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، والتقوا في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية في مظاهرة رافضة لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الذي أصدره مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.

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الخزانة الأمريكية تصدر تراخيص جديدة لمساعدة طالبان برغم العقوبات

قالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إنها أصدرت تراخيص تسمح للحكومة الأمريكية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية كالأمم المتحدة بالدخول في معاملات مع حركة طالبان أو شبكة حقاني لتوفير مساعدة إنسانية، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعتين المسلحتين.

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السجن ثمانية أعوام هولندي أدين بسرقة لوحتين لفان جوخ وهالس

قضت محكمة هولندية بسجن رجل ثمانية أعوام يوم الجمعة لإدانته بسرقة لوحتين لفنسنت فان جوخ وفرانس هالس.

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