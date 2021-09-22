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غلق نقابة المحامين عقب اكتشاف إصابات بـ "كورونا".. واستئناف العمل الأحد

03:50 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
غلق نقابة المحامين عقب اكتشاف إصابات بـ "كورونا".. واستئناف العمل الأحد

نقابة المحامين

كتب مينا غالي

قررت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتي السبت المقبل، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم اسئتاف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر.

كما قررت الأمانة العامة عدم شمول القرار إدارة العلاج بالنقابة العامة، واستمرار العمل بها حرصا على مصلحة الزملاء. بحسب بيان صحفي.

نقابة المحامين الأمانة العامة لنقابة للمحامين فيروس كورونا

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