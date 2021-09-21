"المرأة المصرية صانعة السلام" برنامج تدريبي لـ"قومي المرأة" مع "الأمم المتحدة"

كتب- مصراوي:

نظم المجلس القومي للمرأة على مدار ثلاثة أيام البرنامج التدريبي " المرأة المصرية صانعة السلام " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مستهدفا موظفي فروع المجلس في المحافظات للتعريف بدور المرأة المصرية والعربية والإفريقية في صناعة وبناء السلام.

وقالت إيزيس محمود مديرعام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية في المجلس، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدورة تضمنت التعريفات المختلفة لمجالات تدعم الاستقرار والسلم والأمن الداخليين مثل الاحتياجات الإنسانية والأساسية والسلم الاجتماعي وأهمية الحوار المجتمعي الذي تشارك فيه المرأة والرجل على حد السواء، إلى جانب التحديات التى يواجهها الأمن القومي.

وأوضحت إيزيس أن الدورة تضمنت تعريف موظفي الفروع بسبل ومجالات تقديم المعاونة الفنية في الإدارة والإشراف على مجموعات الإدخار والإقراض التي شكلها المجلس في المحافظات، بالإضافة لوضع الخطوات التنفيذية للقاءات التدريبية لريادة الأعمال التي ستنطلق في القري المختلفة.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية هي الثالثة في إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام " والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين.

وشملت المرحلة الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية في المرحلة الثانية في حملات طرق الأبواب التي تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها في القرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة "حياة كريمة".

​