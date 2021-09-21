وزير الزراعة: صرف 128 مليون جنيه لتمويل المشروع القومي للبتلو في إطار "حياة كريمة"



كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 5,6 مليار جنيه، لنحو 35 ألف مستفيد؛ لتربية وتسمين ما يزيد على 380 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين، بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنيه لعدد 711 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (8570) رأسًا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.



وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017، بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، وبلغ حجم تمويله حاليًّا 5.6 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.



وأوضح الصياد أن المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقَّيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط؛ ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو مَن يمثلهم بالمحافظات للاستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.



‏ويكثِّف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقَّيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أية عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.



وقال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم إلى أقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).