Masrawy logo white

نقيب الإعلاميين ناعيا المشير طنطاوي : فقدنا قائدا وبطلا عظيما ورمزا عسكريا كبيرا

03:35 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
نقيب الإعلاميين ناعيا المشير طنطاوي : فقدنا قائدا وبطلا عظيما ورمزا عسكريا كبيرا

الدكتور طارق سعدة

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق واحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 85 عاما

وقال نقيب الإعلاميين: فقدنا قائدا عظيما مخلصا من أبناء هذا الوطن احد أبطال حرب أكتوبر 1973 واحد رموزها العسكرية حيث تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة وهدوء وشجاعة لمخطط الفوضى الخلاقة وحافظ على الوطن ورفع رأيته عاليا.

‏ ‏

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

طارق سعدة المشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي محمد حسين طنطاوي

الخبر التالى:

الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى المشير حسين طنطاوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا