نقيب الإعلاميين ناعيا المشير طنطاوي : فقدنا قائدا وبطلا عظيما ورمزا عسكريا كبيرا

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق واحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 85 عاما

وقال نقيب الإعلاميين: فقدنا قائدا عظيما مخلصا من أبناء هذا الوطن احد أبطال حرب أكتوبر 1973 واحد رموزها العسكرية حيث تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة وهدوء وشجاعة لمخطط الفوضى الخلاقة وحافظ على الوطن ورفع رأيته عاليا.

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وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.