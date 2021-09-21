رجل المهام الصعبة.. وزير التنمية المحلية ينعى المشير طنطاوي

كتب- محمد نصار:

نعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخالص الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن المشير طنطاوي كان رجل المهام الصعبة ذو الرؤية الثاقبة الذي تحمل الكثير في سبيل وطنه.

وقال اللواء شعراوي إن مصر فقدت اليوم واحدا من أهم الرموز العسكرية المتميزة حيث وهب حياته لخدمة الوطن في أكثر الأوقات العصيبة من تاريخ الوطن ضاربا أعظم المثل في التفاني والشجاعة والإقدام، سائلا الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.