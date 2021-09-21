Masrawy logo white

تنسيقية شباب الأحزاب ناعية المشير طنطاوي: عبر بالبلاد إلى بر الأمان في أخطر مراحل التاريخ

12:28 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب ناعية المشير طنطاوي: عبر بالبلاد إلى بر الأمان في أخطر مراحل التاريخ

محمد حسين طنطاوي

كتب- مصراوي:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسرة الفقيد بطل حرب التحرير الكبرى في أكتوبر 1973.​

تنسيقية شباب الأحزاب المشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي محمد حسين طنطاوي

الخبر التالى:

ماسك في إيدي جمرة نار.. السيسي يكشف مقولة مهمة للمشير طنطاوي أثناء ثورة يناير​

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا