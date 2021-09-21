تنسيقية شباب الأحزاب ناعية المشير طنطاوي: عبر بالبلاد إلى بر الأمان في أخطر مراحل التاريخ
كتب- مصراوي:
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث.
وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسرة الفقيد بطل حرب التحرير الكبرى في أكتوبر 1973.
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