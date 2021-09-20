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رئيسة "قومي المرأة" تبحث التعاون المشترك مع لجنة تمكين المرأة بنوادي روتاري مصر

11:04 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيسة "قومي المرأة" تبحث التعاون المشترك مع لجنة تمكين المرأة بنوادي روتاري مصر

جانب من اللقاء

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، أميمة الغايش رئيسة لجنة تمكين المرأة بنوادي روتاري مصر على رأس وفد ضم كلًا من ماجدة الألفي وسماء القصبي نائبات رئيسة اللجنة، ومحمد عادل عبدالشافي المنسق المالي لمشاريع الأندية لروتاري مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

وعبرت مرسي عن سعادتها بالتعاون مع نوادي روتاريي مصر في العديد من الملفات المهمة، واستعرضت أنشطة وجهود المجلس لتحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات، واستعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة نوادي روتاري مصر

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