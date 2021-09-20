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"تدخل جراحي".. اتحاد الكتاب يتدخل لعلاج الناقد محمود قاسم

09:53 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
"تدخل جراحي".. اتحاد الكتاب يتدخل لعلاج الناقد محمود قاسم

محمود قاسم

(مصراوي):

طالب الكاتب الكبير مصطفى نصر، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسرعة علاج الناقد السينمائي، بعدما تسبب مرضي السكري في مضاعفات خطيرة له.

وقال نصر في بيان له اليوم الاثنين: "حائر، لا أستطيع فعل شيء أمام أزمة صديقي محمود قاسم، فأنا أعيش في الإسكندرية، بينما صديقي محمود قاسم يعيش في القاهرة، وأجد صعوبة في التنقل من الإسكندرية للقاهرة، لقد اتصلت منذ ساعات قليلة بصديقي محمود قاسم لاطمئن على صحته، فمرض السكر أثر على عينيه، وعلى أطرافه ما أدى للتدخل الجراحي، هو يعاني الآن من متاعب في عينيه وقدميه، أرجو من أتحاد كتاب مصر التدخل، بذهاب وفد منه لزيارته في بيته، وبحث حالته المرضية.أرجوكم سرعة التدخل إنقاذا لحياته".

من جانبه تواصل الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، مع الناقد محمود قاسم، من أجل الاطمئنان عليه، وطلب منه أن يرسل أوراقه علاجه، لدراسة حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب لتقديم الدعم المناسب خلال رحلته العلاجية.

ومحمود قاسم من مواليد 1949 ناقد فني وكاتب أدبي، اشتهر بالعديد من الموسوعات الفنية والدراسات المتعلقة بالسينما والدراما.

محمود قاسم مصطفى نصر فيسبوك مرض السكري

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