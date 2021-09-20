مسحة كل 3 أيام وعدم إعطاء أي مستند.. تعرف على إجراءات الجامعات ضد رافضي اللقاح

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم تطعيم ما يقرب من 80% من العاملين بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والبالغ عددهم 290 ألف شخص موزعين ما بين 130 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة و160 ألفًا بالجهاز الإداري للجامعات.

وأضاف عبد الغفار أن عدد الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة يبلغ 2 مليون و800 ألف طالب، و460 ألف طالب في التعليم الأزهري بالجامعات، وبذلك يصبح إجمالي المستهدف تطعيمه بالجامعات 4 ملايين شخص بجرعة واحدة على الأقل قبل بداية العام الدراسي، وقامت الوزارة بتوفير 266 وحدة لتطعيم المستهدفين، تقوم كل وحدة بتطعيم 150 شخصًا يوميًّا .

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه تم تطعيم ما يقرب من 25% من الطلاب، وأن العدد سيتضاعف مع تقديم الطلاب المستجدين أوراقهم؛ حيث سيتم تطعيمهم إجباريًّا، بالإضافة إلى تطعيم كل مَن يتقدم للسكن في المدينة الجامعية .

وأكد عبد الغفار أنه لن يحصل أي طالب على أي مستند أو ورقة من إدارة شؤون الطلاب أو طلاب الدراسات العليا إلا إذا كان حاصلًا على اللقاح ومسجلًا على قاعدة البيانات، وأن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد رافضي التطعيم؛ منها ما أقره بعض رؤساء الجامعات بمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعي، مؤكدًا أن مَن يصمم على عدم الحصول على اللقاح عليه التقدم بتحليل "بي سي آر" كل ثلاثة أيام، ومن الممكن أن يتم طلبه يوميًّا .