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وزير الأوقاف: الدولة المصرية تحت قيادة السيسي تخطو خطوات واثقة

02:47 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
وزير الأوقاف: الدولة المصرية تحت قيادة السيسي تخطو خطوات واثقة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حملة "بناء الوعي" تأتي ضمن الخطة القومية للمؤسسات الوطنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقيام ببناء الوعي لدى المواطنين وبناء الشخصية المصرية.

وأضاف خلال ندوة "بناء الوعي" التي عقدت صباح الاثنين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، بمدينة السادس من أكتوبر، أن الوعي مهم لبناء الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر، مشيرا إلى إلى الوزارة حريصة على تثقيف المجتمع وبنائه معرفيا من خلال صحيح الدين والفكر المستنير دينيا وثقافيا وصحيا وسياسيا من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة الوطنية.

ولفت جمعة إلى أن شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة هو بناء الوعي والإنسان المصري والاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل، مشددا على أن الأئمة يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل والوعي المصري.

وأِشار وزير الأوقاف، إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن هو بناء الإنسان المصري ونشر الوعي، موضحا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد، من أجل النهوض بالإنسان المصري دينيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا.

وشدد على أن وزارة الأوقاف تتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها في تنفيذ مهمة بناء الإنسان لدحض التطرف ومواجهة التشدد والجمود والشائعات، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والتي طالما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي حملة بناء الوعي

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