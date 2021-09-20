وزير النقل ووفد البنك الدولي يتفقدان معدلات تنفيذ برج التحكم المركزي CTC

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كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية بدأها الوزير بمتابعة مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208كم والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم دجاني المدير الإقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط.

وتفقد الوزير، أعمال إنشاء برج التحكم المركزي للخط( CTC) بمهمشة حيث اطلع الوزير ووفد البنك الدولي على معدلات تنفيذ البرج حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وجاري استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط كما أوضح مدير المشروع ان هذا البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء من تتنفيذ المشروع في كافة عناصر الإشارات وكافة الابراج بطول الخط كما سيتم متابعة كافة القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج كما ان المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقومات المبنى جاهزة لإضافة مبني تحكم مركزي ووجه الوزير قيادات وزارة النقل والسكة الحديد بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزي رئيسي لكافة خطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة.

وأكد وزير النقل على قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الانتهاء من هذا المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة (نهاية ديسمبر 2021) نظراً لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري لافتاً إلى ان هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) ، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل امان في العالم)،

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و تم حتى الآن دخول عدد ١٤ برج رئيسي الخدمة و ١٢ ابراج ثانوية و ٦٧ مزلقان، لافتاً إلى أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بالتعاون الإيجابي مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر في مجالات النقل المختلفة ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم مشيراً إلى أن هذا التعاون في مجال تطوير السكة الحديد يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي المصري ويقلل من تكلفة النقل ويعمل تحسين سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع ويساهم في زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب لافتا الى الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الدولي بالتعاون مع الجانب المصري في تقليل الانبعاثات الكربونية لوسائل المواصلات المختلفة.

بعدها توجه الوزير لتفقد ورش أبو غاطس للسكك الحديدية المتخصصة في التجهيز اليومي و الصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة (التجهيز اليومي - الصيانة الدورية - العوارض - مخارط العجل - الرفع- التجهيز ) وشاهد أعمال التجهيز والصيانة الخاصة بالعربات الروسي والتي تتم بالتعاون مع خبراء شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة والموردة لصفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وكذلك تم متابعة مراحل التجهيز اليومي والصيانة الخاصة بالعربات المميزة والقطارات المختلطة (التي تتكون من عربات مكيفة و مميزة) كما شاهد الوزير عملية تموين الجرارات وشدد على عدم اهدار اي سولار لانه ضمن اموال الشعب ومحاسبة اي مقصر فورا.

والتقى الوزير بعدد من العاملين بالورشة وشدد على استكمال أعمال التطوير لكافة قطاعات الورشة وبنيتها التحتية وامدادها بمعدات حديثة ومغاسل حديثة

من أجل النهوض بالورشة وجعلها في مصاف ورش السكك الحديدية مضيفا أنه لابد لكل عامل ان يؤدي مهامه وفقاً للتوصيف الوظيفي المحدد وضرورة عقد اجتماعات دورية يين قيادات الهيئة والعاملين لخلق بيئة عمل مناسبة وان يتسابق الجميع لخدمة الراكب.

كما أكد الوزير على عدم خروج اي قطار من الورشة إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له والمحافظة التامة على كافة قطع الغيار الموجودة بالورشة وترتيبها وفقا للنظام المتبع في كافة الورش.​