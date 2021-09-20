حار رطب نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

كتب- محمد نصار:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار الإثنين، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلًا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة المذكورة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الخميس يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المسيطرة، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.​