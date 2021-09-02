أمطار لمدة يومين.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة والظواهر الجوية المتوقعة



كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتكثر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأوضحت الهيئة أن غدًا الجمعة يشهد فرص سقوط خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا)، فيما يشهد السبت فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وينشر مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة: عظمى 34 والمحسوسة 36

السبت: عظمى 34 والمحسوسة 36

السواحل الشمالية:

الجمعة: عظمى 31 والمحسوسة 33

السبت: عظمى 31 والمحسوسة 33

جنوب سيناء:

الجمعة: عظمى: 39 والمحسوسة 41

السبت: عظمى 39 والمحسوسة 41

شمال الصعيد:

الجمعة: عظمى 36 والمحسوسة 38

السبت: عظمى 35 والمحسوسة 37

جنوب الصعيد:

الجمعة: عظمى 45 والمحسوسة 46

السبت: عظمى 43 والمحسوسة 45