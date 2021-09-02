15% في أول يوم.. بيان من التموين بشأن صرق سلع سبتمبر (28 نوعا)
كتب- محمد سامي:
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن نسب صرف السلع التموينية في اليوم الأول وصلت إلى 15%.
وأشار كمال، في بيان، الخميس، إلى أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من السلع الأخرى، مضيفًا أنه تم ضخ سلعة المكرونة هذا الشهر من إنتاج مصانع المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي.
وشدد على أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقضي بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا.
وتابع أن الوزارة تضخ يوميا 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة.
وتلقى أحمد كمال تقريرًا من رمضان الشحات ـ مدير المركز الإعلامي، أثناء جولة أمس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ الصرف بها.
وأكد التقرير على توافر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع وكذلك الإقبال الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية.
وأشار التقرير إلى وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع وكذلك الجودة الموجودة بها.
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