15% في أول يوم.. بيان من التموين بشأن صرق سلع سبتمبر (28 نوعا)

كتب- محمد سامي:

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن نسب صرف السلع التموينية في اليوم الأول وصلت إلى 15%.

‏وأشار كمال، في بيان، الخميس، إلى أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى، مضيفًا أنه تم ضخ سلعة المكرونة هذا الشهر من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏منتصف الشهر الماضي.

وشدد على أن توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقضي بتشديد الرقابة على ‏منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار ‏جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا.

وتابع أن ‏الوزارة تضخ يوميا 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، ‏وألف طن مكرونة.

وتلقى أحمد كمال تقريرًا من رمضان الشحات ـ مدير ‏المركز الإعلامي، أثناء جولة أمس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ ‏الصرف بها.

وأكد التقرير على توافر كل احتياجات المواطنين على ‏بطاقة الدعم وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع وكذلك الإقبال ‏الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية.

وأشار التقرير إلى ‏وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع وكذلك الجودة ‏الموجودة بها. ‏