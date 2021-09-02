السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة: الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بمطار القاهرة ويعقد جلسة مباحثات ثنائية معه.

كان الرئيس استقبل قبل قليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بقصر الاتحادية.

ومن المقرر عقد قمة مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بحضور رؤساء الدول الثلاث.