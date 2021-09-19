"معلومات الوزراء" يعقد برنامجًا تدريبيًّا بشأن "إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة"

كتب- محمد غايات:

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة "يونيسف" حول "إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة"، للفرق المختارة من طلاب الجامعات المصرية؛ للاشتراك في المسابقة البحثية الأولى للمركز، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار دور مركز المعلومات المجتمعي، وإيمانًا منه بأهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية وتشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة للدولة.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن الهدف من المسابقة البحثية لكتابة أوراق السياسات هو إشراك فرق العمل من طلاب الجامعات المختلفة في كتابة أوراق السياسات في عدد من القضايا ذات الأولوية لمتخذ القرار في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات المصرية، وإشراك طلاب الجامعات في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا ذات الأولوية وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية بما يعزز مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة.

وأشار الجوهري إلى أن البرنامج التدريبي يهدف كذلك إلى تدريب فرق العمل الممثلة للجامعات المختلفة على أساسيات كتابة أوراق السياسات، وذلك من خلال التعرف على مفهوم السياسات العامة وأهميتها ومنهجية تحليلها وتقييمها، فضلاً عن اكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات وطرق عرضها وتقديمها، والفرق بينها وبين الدراسات الأكاديمية، بجانب فهم كيفية استخدام أوراق السياسات في دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات، وكذلك فهم آليات تطبيق السياسات، بالإضافة إلى آليات الترويج لأوراق السياسات، وأخيرًا الوقوف على دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في صنع السياسات ودعم متخذي القرار.

وأكد رئيس المركز أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار ثلاثة أيام، يبدأ اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر كإطار نظري (التعريف بالسياسات العامة)، حيث تناقش الجلسة الأولى تعريف السياسات العامة، ولماذا نحتاج إليها، ومنهجية صنع/ تحليل السياسات العامة، أما الجلسة الثانية فتناقش تحليل المشكلات موضع السياسات العامة، وتحليل الجهات الفاعلة أو الأطراف المعنية بالسياسات العامة، وأخيرًا تقييم السياسات العامة.

وتابع الجوهري بأن اليوم الثاني من البرنامج التدريبي يستعرض مراحل كتابة أوراق السياسات ومكوناتها، حيث تهدف الجلسة الأولى للتعريف بأوراق السياسات والتي تشمل (ما المقصود بأوراق السياسات- كيف تختلف أوراق السياسات عن البحوث الأكاديمية- كيف تدعم أوراق السياسات عملية صنع ودعم اتخاذ القرار)، فضلًا عن التعرف على كيفية إعداد أوراق السياسات والتي تشمل (أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في أوراق السياسات- خطوات إعداد ورقة السياسات- الفرق بين ورقة السياسات وملخص السياسات)، أما الجلسة الثانية فتناقش كيفية استخدام أوراق السياسات في دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات، ومعايير تقييم جودة أوراق السياسات، وتقسيم مجموعات العمل وعرض النشاط.

ويتناول اليوم الثالث والأخير من البرنامج التدريبي التعريف بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسابقة؛ حيث تسلط الجلسة الأولى الضوء على كيفية تطبيق السياسات والترويج لأوراق السياسات ونشر السياسات، أما الجلسة الثانية فتهتم بالتعريف بدور المركز في صنع السياسات مع عرض لنماذج من أوراق السياسات التي أعدها المركز من قبل، وأخيرًا جلسة ختامية يتم فيها تقييم نشاط الطلاب، ومعايير تقييم وتحكيم أوراق المسابقة البحثية، وفقرة مفتوحة للأسئلة والاستفسارات.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يعقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالقصر العيني، ويتحمل المركز بالكامل تكلفة البرنامج التدريبي ومطبوعاته دون أي رسوم على المتدرب، وذلك ضمن فعاليات المسابقة البحثية لكتابة أوراق السياسات، ويعد اجتياز البرنامج التدريبي أحد شروط الفوز بالمسابقة البحثية، ويتيح البرنامج التدريبي للطلاب إمكانية الحضور والوجود فعلياً داخل مقر المركز أو أونلاين، على أن يتم رفع/ إرسال المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بالبرنامج في حالة الحضور أونلاين.

ويحاضر في البرنامج التدريبي نخبة من الخبراء والمتخصصين، وهم الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدرب ومقيم بمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة سارة الخشن، مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر وعضو في منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) وعضو في الجمعية الاقتصادية الأمريكية (AEA) والرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط (MEEA)، مع عقد جلسة تعريفية عن دور المركز في صنع السياسات العامة بواسطة فريق عمل المركز.