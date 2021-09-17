بالصور.. جيم وبرجولات في ممشى وتراك مدينة العبور
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(مصراوي):
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا تعكس حجم الإنجاز الذي حدث في مدينة العبور.
وعلق يونس على الصور عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "الجمال دا في مدينة العبور.. خلاص الجهاز قرب يخلص الممشى والتراك بطول 4 كم بالبفرزون الخاص بالحي التاسع والمحور الرئيسي، وهيكون فيه جيم ومقاعد انتظار وبرجولات بالإضافة إلى طاقم إشراف للحفاظ على نظافة الممشى والتراك وصيانته".
وأضاف: "في الصور رئيس الحهاز بيتابع يومي أيه الموقف".
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