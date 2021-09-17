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بالصور.. جيم وبرجولات في ممشى وتراك مدينة العبور

05:47 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا تعكس حجم الإنجاز الذي حدث في مدينة العبور.

وعلق يونس على الصور عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "الجمال دا في مدينة العبور.. خلاص الجهاز قرب يخلص الممشى والتراك بطول 4 كم بالبفرزون الخاص بالحي التاسع والمحور الرئيسي، وهيكون فيه جيم ومقاعد انتظار وبرجولات بالإضافة إلى طاقم إشراف للحفاظ على نظافة الممشى والتراك وصيانته".

وأضاف: "في الصور رئيس الحهاز بيتابع يومي أيه الموقف".​

هاني يونس مجلس الوزراء مدينة العبور

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