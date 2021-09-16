حدث في 8 ساعات| الصحة تحذر من فيروس يصيب الأطفال وأمطار الجمعة في هذه المناطق

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استقبل الرئيس السيسي ملك البحرين في شرم الشيخ، وتحذير من الصحة بشأن فيروس يصيب الأطفال، ومصر وليبيا يوقعان 16 اتفاقية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: