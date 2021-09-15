القوى العاملة: تعيين 1754 شاباً منهم 21 من ذوي الهمم بالبحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1754 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبي العمل، وتوفير 208 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال اغسطس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً، وإحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية، و 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة.