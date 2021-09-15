الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

القاهرة - أ ش أ:

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عزائه لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في وفاة والدته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أرسل برقية عزاء إلى بوريس جونسون، رئيس الوزراء بريطانيا عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان.​