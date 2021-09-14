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بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل المشير حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي

03:31 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل المشير حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي

السيسي يستقبل المشير حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي


كتب- محمد نصار:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وقال راشي، عبر صفحته الرسمية: الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

خليفة حفتر عقيلة صالح الرئيس السيسي ليبيا مصر

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