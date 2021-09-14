المفتي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جزء من جهود التجديد ومكافحة الإرهاب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العمة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الدليل المرجعي اهتمَّ بتحديد الاستراتيجيات الممكنة والفاعلة والمبتكرة لمكافحة التطرف، وإيجاد آليات مناسبة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات بناءً على سياسات الدولة والعمل المجتمعي، وبخاصة عبر مشاركة الشباب والنساء ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية فيها.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف، وتعد بمثابة تجفيف لمنابع الإرهاب.

وأشار إلى أن وجود المسلمين والمسيحيين في مكان واحد، هو رسالة لتلاحم المجتمع. مشيرا إلى دور ذلك وتميز تجربة الوحدة الوطنية والتعايش بين المصريين جميعا.

ولفت إلى أن العالم كله في حاجة إلى مصر وأن مصر لديها القدرة أن تمد يدها للجميع، بل وعصية على كل من يريد هدمها لأن الله يريد لها الخير.