طائرة إسعاف خاصة تغادر إلى نيجيريا لإعادة مواطن بعد تدهور حالته الصحية

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، طائرة إسعاف خاصة مجهزة طبيًا، متجهة إلى نيجيريا على متنها طاقم طبي، ومعدات مجهزة لنقل مواطن مصري مريض من أبوجا، وإعادته إلى القاهرة وذلك بعد تدهور حالته الصحية هناك.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن طائرة إسعاف خاصة، أقلعت لاعادة المواطن المصري "س . ذ . ع" وزجته المرافقة له، إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج بمستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية هناك وانعدام الخدمات الطبية اللازمة لحالته.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تعود الطائرة التابعة لاحدى الشركات الخاصة خلال ساعات، وسوف يكون في انتظاره بالمطار طواقم من الحجر الصحي وسيارة إسعاف تنقله من الطائرة إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لاستكمال علاجه.

وكان المواطن المصري "س . ذ . ع" 53 عاما، قد سافر إلى نيجيريا منذ عدة أسابيع، للبحث عن فرصة عمل في مجال السياحة الذي يعمل به، إلا أنه أصيب خلال رحلته بالملاريا والتيفود، تبعها الإصابة بفشل كلوي بعدما أجرى عملية نقل دم بإحدى المستشفيات في أبوجا، ثم دخل على إثرها في غيوبية، واستمر هناك حتى استطاعت أسرته تدبر تكاليف عودته إلى القاهرة.​