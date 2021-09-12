الري: فيضان العام الجاري أعلى من المتوسط حتى الآن

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والاطمئنان على الاستعدادات والخاصة بالحماية من أخطار السيول.

وقال وزير الري، إن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيرًا لاستمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر سبتمبر الجاري، وأن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، بالتزامن مع استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة الاستعداد لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وفى اطار والاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول، وجه الدكتور عبدالعاطي، برفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه تم البدء في تخفيض مناسيب المياه بكافة المجاري المائية ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الامطار والسيول القادم.​