بعد إطلاق السيسي لها.. ننشر نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وجاء نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي: