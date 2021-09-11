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بعد إطلاق السيسي لها.. ننشر نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

04:38 م السبت 11 سبتمبر 2021
بعد إطلاق السيسي لها.. ننشر نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وجاء نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

عبدالفتاح السيسي السيسي حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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