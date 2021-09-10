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بعد قليل.. قطع المياه عن 18 منطقة بالجيزة لمدة 18 ساعة

03:36 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
بعد قليل.. قطع المياه عن 18 منطقة بالجيزة لمدة 18 ساعة

قطع المياه

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق ( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل ) وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصر اليوم، وحتى العاشرة من صباح غدا السبت، لمدة 18 ساعة.

وبحسب بيان، أرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم القائم أعلي ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور ترعة الزمر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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