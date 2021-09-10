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قيمة الاحترام.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - بث مباشر

11:44 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
قيمة الاحترام.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - بث مباشر

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة، التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وموضوعها : "قيمة الاحترام" .

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للدفع بشباب العلماء الذين تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج حديث الروح، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية ، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد "السيدة نفيسة" عبر الرابط التالي:

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هشام عبد العزيز القطاع الديني مسجد السيدة نفيسة

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