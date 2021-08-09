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الإسكان تنشر الإصدار الثاني من "استفسارات وإجابات التصالح في مخالفات البناء"

07:18 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الإسكان تنشر الإصدار الثاني من "استفسارات وإجابات التصالح في مخالفات البناء"

التصالح في مخالفات البناء

(مصراوي):

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - الإصدار الثاني من كتيب بعنوان "استفسارات وإجاباتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء" يوليو 2021.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا تنفيذيًا بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

واستثنى القرار المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء الإجراءات.

وبالنسبة للقرى لن يعتد بنموذج 10 إلا بعد المطابقة على الطبيعة وبذلك لن يتم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد التأكد من مطابقتها على أرض الواقع على أن تجرى المطابقة خلال 3 سنوات.

وعقب التأكد من مطابقة الأعمال للتراخيص، يتم إصدار خطابات المرافق المختلفة، من "مياه، وغاز، وكهرباء، وصرف صحي".

التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء

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