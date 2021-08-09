وزير الإسكان يفتتح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب

كتب-محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح الاثنين، المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي.

وقال وزير الإسكان، إن تقديم الخدمة المناسبة يكون كيفيا وكميا بحيث تضمن توصيل الخدمة المواطنيين بشكل كافي وبجودة عالية وهذا هدف التطوير.

وأوضح الوزيرفي تصريحات له، على هامش الافتتاح، أنه تم البدء في كثير من القري في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، خاصة مشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن المواطن الذي حُرم خلال فترات طويلة من خدمات الصرف الصحي، لابد أن يحصل الأن على أعلى جودة وفي وقت سريع.