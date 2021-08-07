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تحذير جديد من الصحة بشأن الشهادة المعتمدة الخاصة بلقاح كورونا

11:15 م السبت 07 أغسطس 2021
تحذير جديد من الصحة بشأن الشهادة المعتمدة الخاصة بلقاح كورونا

نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة

(مصراوي):

حذرت وزارة الصحة، في بيان لها عبر صفتحها الرسمية بـ"فيسبوك" المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي قالت بإمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم استخراج شهادة QR code خاصة بلقاح فيروس كورونا للسفر دون تلقي اللقاح.

وأهابت وزارة الصحة، بجميع المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

التدوينة..

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