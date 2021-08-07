وزير الصحة الأسبق: نسبة الحاصلين على اللقاح في مصر لم يتجاوز إلى الآن نسبة 10%

كتب– أسامة علي:

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العاشر لجمعية النيل للأمراض الصدرية بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية - كلية الطب بجامعة المنوفية، ناقش المؤتمر على مدار يومين، مدى تأثير فيروس كورونا على الرئتين وأفضل العلاجات المتاحة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة فهيم، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، أنه تم عقد ورش عمل لتدريب الأطباء على كيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا، وكيفية اختيار الجهاز المناسب وفقًا للحالة المرضية.

بينما أكد الدكتور إبراهيم المحلاوي رئيس المؤتمر، أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، كاشفًا عن ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمصر.

وانطلقت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الطبي، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، الدكتور أسامة فهيم عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، الدكتور محمد عبد الحكيم نادي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم المحلاوي رئيس المؤتمر ورئيس جمعية النيل، الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس.

أدار الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، والذي أكد علي دور مصر في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولي اهتماما واضحا بتوفير الأدوية المعالجة لأعراض الفيروس، وهو ما تأخرت في إنجازه دول أخرى.

وشاركت Devart lab، بالتبرع بالأدوية المعالجة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا لدعم الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التبرع بعدد كبير من المكملات الغذائية التي تحتوي على عناصر الزنك وفيتامين C "أوكسي فري"، لمستشفيات العزل علي مستوي الجمهورية، ومنها مستشفي عزل اسيوط، وابو خليفة بالإسماعيلية ، والنجيلة بمطروح، وعزل تمي الاماديد بالدقهلية، وعزل قها بالقليوبية، والدمرداش وجامعة عين شمس وجمعية رسالة للأسر الغير قادرة على شراء الدواء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد رمضان، أن هذا يعد استكمالا لمجهودات الدعم وخدمة المجتمع المصري، حيث تم التبرع بمنتج "فرافيرو 27 " كمصدر للحديد عالي الامتصاص، لتصحيح نسبة الهيموجلوبين بالدم، والذي ساعد علي مواجهة أنيميا نقص الحديد للحوامل.

كما أطلقوا حملة من أجل حياة أفضل للأم والطفل بالقرى بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت مناقشات المؤتمر الطبي، أن مصر خرجت من حزام انيميا الحوامل عام 2016 لتقترب من النسب العالمية، لتنخفض النسبة من 46% إلى 22.5%.

وأشار الحاضرون، إلى تأثير الأنيميا علي الجهاز المناعي بالجسم والذي ينتج عنه نقص معدلات الأكسجين للشخص الطبيعي وتؤثر بصورة أكبر علي مريض كورونا، وتساعد علي زيادة المضاعفات الصحية التي قد تودي بالحياة.

وأدار الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، جلسته النقاشية، تحت عنوان اللقاح وتأثيره علي كورونا، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يقلل من حدة الأعراض ومن فرص العدوي، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم الأيدي وإرتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكد أن نسبة الحاصلين على اللقاح في مصر لم يتجاوز إلى الآن نسبة 10%، مشددًا على ضرورة تسجيل المواطنين وحصولهم على اللقاح لتقليل معدلات الإصابة.

وإختتم الدكتور إبراهيم المحلاوي، رئيس المؤتمر، أن القائمون علي إقامة المؤتمر، رأوا أهمية أن تتناول جميع فعالياته علي مدار يومين، كل ما يخص فيروس كورونا وتأثيره علي الرئة وباقي اجزاء الجسم.