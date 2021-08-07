جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها ضبطت تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة، أخفاها راكبان داخل حقائبهما فور وصولهما من إيطاليا وأمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

اشتبه أشرف عبد الحميد، مأمور الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "مصر للطيران"، رحلة رقم MS077 والقادمة من ميلانو، في أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا.

وتبين بتفتيش حقائب الراكب وجود 54 شريط وأنبوبة، بإجمالي 788 قرصًا من الأقراص المخدرة؛ ترامادول وأنواع أخرى، وزجاجة بها سائل كونترمال المخدر مخبأة في جواربه وداخل جيوبه وبين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم ضبط 5 زجاجات سوائل مخدرة و5 سرنجات مخبأة داخل حقائب راكب مصري قادم على طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.