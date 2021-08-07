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"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعي الفنانة دلال عبد العزيز

03:17 م السبت 07 أغسطس 2021
"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعي الفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز

كتب مينا غالي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية ظهر اليوم.

وقالت الشركة فى بيان لها: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية صباح اليوم، ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض، حيث قضت في المستشفى أكثر من ١٠٠ يوم.

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