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بعد موافقة المحافظ.. برلماني: زيادة عدد فصول مدرسة التمريض بالإبراهيمية

08:45 م الجمعة 06 أغسطس 2021
بعد موافقة المحافظ.. برلماني: زيادة عدد فصول مدرسة التمريض بالإبراهيمية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، موافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فتح فصل ثاني بمدرسة تمريض الإبراهيمية، تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورنا.

وأكد بدوي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن طلبه الذي قدمه لمحافظ الشرقية، أن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من 245 ألف نسمة وابناءهم جميعًا بمراحل التعليم المختلفة، وتزداد الحاجة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه تناقش مع عدد كبير من المواطنين، الذين أكدوا أن هناكً حاجة ملحة لفتح فصل ثاني في مدرسة التمريض العادي بالإبراهيمية، مطالبًا لهذة الأسباب بفتح فصل ثاني بمدرسة التمريض العادي بمركز الإبراهيمية.

مجلس النواب البرلمان مدرسة التمريض الإبراهيمية

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