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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

01:04 م الجمعة 06 أغسطس 2021
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام بركة ورخاء وأمن وأمان.

وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، أن الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا زالت حدثا مُلهما وفارقا في التاريخ الإسلامي وسيرة رسولنا ﷺ، وتاريخ الدعوة الإسلامية كله؛ ورسخت في المسلمين حسن التأسي برسولنا ﷺ في قوة ثقته بربه، وحسن توكله عليه، وتحمله المشاق في سبيل دعوته، وضربه أروع الأمثلة في التعايش السلمي مع غير المؤمنين به.

وأشار الأزهر، إلى أن الهجرة النبوية بينت قيمةَ الأوطان في الإسلام، وضرورة الأخذ بالأسباب الدنيوية المشروعة، وفضل صحابة رسول الله؛ مهاجرين وأنصار، وبذلهم وتضحياتهم وإيثارهم.

ودعا الأزهر المسلمين حول العالم لاستلهام روح هذه المناسبة العطرة، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الدين الحنيف، والحرص على ترجمة سيرة نبينا ﷺ وتعاليمه لأفعال وسلوكيات؛ تكون خير شاهد على عظم هذا الدين ومنزلة هذا النبي الذي بُعث رحمة للعالمين.

العام الهجري الرئيس السيسي شيخ الأزهر أحمد الطيب

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