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رئيس "الثروة السمكية": إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بلطي بفروع نهر النيل

05:00 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
رئيس "الثروة السمكية": إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بلطي بفروع نهر النيل

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إنه تم إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بلطي، من أنواع "مبروك فضي- مبروك حشائش- طوبارة ببحيرات ناصر- وادي الريان- البرلس- نهر النيل، بالإضافة إلى إلقاء زرعة بفروع نهر النيل بمحافظات "الدقهلية - الغربية - دمياط - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الوادى الجديد - الاسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج – قنا - الأقصر".

وأضاف "مصيلحي"، لمصراوي، أن الهدف من إلقاء هذه الزريعة هو الحفاظ على المخزون السمكي وإيجاد مزيد من فرص العمل للصيادين.

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية، على أن الهيئة سوف تضاعف هذه الكميات خلال العام المالي 2021/ 2022 وفقًا لمتطلبات الصيادين والمسطحات المائية.

وأشار "مصيلحى"، إلى أن الهيئة تدعم مشروعات الاستزراع شبه المكثف عبر تقديم الدعم الفني لأصحاب تلك المزارع من خلال الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة، والحفاظ على كمية المياه الموجودة وإعادة استخدامها.

صلاح مصيلحي وزارة الزراعة الثروة السمكية نهر النيل

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