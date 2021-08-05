الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة رأس السنة الهجرية الخميس المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1828 لسن 2021، بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة رأس السنة الهجرية..

وأضاف القرار، أن الخميس إجازة بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية..