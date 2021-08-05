وزير الأوقاف: بدء عقد لقاءات مع المتميزين من الأئمة والواعظات.. السبت

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد اجتماعات مع المتميزين من الأئمة والواعظات لشرح آليات العمل الدعوي في المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن هذه الاجتماعات تبدأ صباح السبت المقبل بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات، مع الأسماء التالية:

أولا الأئمة :



1. مصطفى عبد السلام محمد - القاهرة

2. محمد السيد أبو هاشم مكي - القاهرة

3. محمد طه رمضان رمضان - القاهرة

4. سليمان محمود سليمان غانم - القاهرة

5. أحمد محمد عوض - القاهرة

6. محمد محمود أحمد محمد - الجيزة

7. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

8. بشير محمدي عبد العزيز القاضي - كفر الشيخ

9. طه أحمد حسن حفني - كفر الشيخ

10. عبد الله جاد أحمدالإمام - بور سعيد

11. محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد - الغربية

12. إبراهيم علي شبل عبد العال - الغربية

13. عبد الفتاح فاروق حمودة - المنوفية

14. أحمد مهدي مصطفى مهدي - المنوفية

15. عصام ذكي محمود الفقي - المنوفية

16. جلال محمد روبي عبد الحميد - المنيا

17. محمد يوسف محمود خليل - الإسكندرية

18. أحمد علي محمد درويش - الإسكندرية

19. أيمن محمد حجازي - الإسكندرية

20. حجازي محمد فارس محمد - قنا

21. مبارك على محمد على - الأقصر

22. أحمد السيد عبد العال علي - بني سويف

ثانيًا الواعظات :



1. يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة

2. نيفين حسن أنور أحمد - القاهرة

3. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة

4. منال عبد المنعم محمد خفاجي - القاهرة

5. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة

6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

7. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة

8. رشا حلمي مأمون فودة - القاهرة

9. دينا محمد حسن جدامي - القاهرة

10. غادة علي محمد الإبياري - القاهرة

11. عبير أنور محمد - القاهرة

12. نجوى عزت سعد زغلول - القاهرة

13. هالة محمد أحمد الصباغ - القاهرة

14. عبير أحمد الصاوي - القاهرة

15. نهال أحمد صبحي - القاهرة

16. وفاء السيد علي أحمد السيسي - القاهرة

17. آمال محمد يسري قنصوه - القاهرة

18. لمياء محمد حسني بشارة - القاهرة

19. أمنية إبراهيم محمد مغربي - القاهرة

20. صباح مصطفى إبراهيم حجاج - القاهرة

21. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة

22. أميرة مصطفى إبراهيم - القاهرة

23. أمينة ثابت محمد السفري - القاهرة

24. مها سيد دسوقي - القاهرة

25. منار محمد أحمد عبد العزيز - القاهرة

26. راوية عبد المنعم محمد خليل - الجيزة

27. جيهان يس يوسف محمود - الجيزة

28. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة

29. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة

30. سعاد محمد كامل عامر حسني صبيح - القليوبية

31. سهام حامد حامد فواز - كفر الشيخ

32. محروسة زناتة السيد زناتة - كفر الشيخ

33. تيسير محمد الفتوح محيسن - المنوفية

34. ميسا جابر عبده وروري - المنوفية

35. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية

36. سها أحمد توفيق الهرميل - الغربية

37. فاطمة موسى عنتر المرسي - الدقهلية

38. سمية صبري إبراهيم - البحيرة

39. سلوى إبراهيم أحمد الجندي - بني سويف

40. إيمان مسعود علي مسعود - بني سويف

41. سحر محمود محمد همام - بورسعيد

42. منال بهجت السيد عوض - بورسعيد

43. سميحة عبد الرحمن بخيت - سوهاج

44. جيهان تمام عطية السيد أحمد - سوهاج

45. شادية عبد الكريم علي رشوان - سوهاج

46. عواطف عبد الفتاح سيد محمد - سوهاج

47. فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم - قنا

48. صفاء إبراهيم محمد عبد الغني - المنيا

49. هالة محمد ربيع أحمد حسن - المنيا

50. منى فاروق أحمد - المنيا.