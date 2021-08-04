Masrawy logo white

وكيل الأزهر يبحث مع مفتي إندونيسيا التعاون المشترك

09:47 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
وكيل الأزهر يبحث مع مفتي إندونيسيا التعاون المشترك

الدكتور محمد الضويني

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا وخاصة في مجال التعليم.

وأوضح وكيل الأزهر خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر المشيخة، الدكتور مفتاح الأخيار، مفتي دولة إندونيسيا، رئيس مجلس علماء المسلمين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر واندونيسيا في مجالات التعليم والدعوة، أن طلاب إندونيسيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ويمثلون بلادهم خير تمثيل خلقا وعلما، ويحققون نجاحات ملحوظة في أغلب الكليات والمعاهد التي يدرسون بها.

وأكد وكيل الأزهر أن الأزهر حريص على تعميق العلاقات مع الشعب الإندونيسي، ويرحب بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الإندونيسيين، موضحًا أن الأزهر يوليهم باهتمام ورعاية خاصة، حيث يقدم أكثر من مائة وستين منحة سنويًا لطلاب إندونيسيا، لينهلوا من علومه ومنهجه الوسطي المعتدل، وليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأشار إلى أن الأزهر يفتح ذراعيه لأئمة إندونيسيا من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ التي تعمل على ثقل مهارات الأئمة والوعاظ من خلال أحدث الوسائل العلمية على يد نخبة من كبار علماء الأزهر، لتمكنهم من مجابهة الأفكار المتشددة، ومناقشة القضايا الفكرية المعاصرة بفكر مستنير.

من جانبه عبر الدكتور مفتاح الأخيار، عن شكره وتقديره للأزهر على رعايته للطلاب الإندونيسيين، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية وقبلة العلم للعالم أجمع وهو المنبع الصافي للعلوم الدينية، وله مكانة كبيرة في نفوس الشعب الإندونيسي، من خلال منهجه الوسطي وفكره المستنير الذي يعمل على مجابهة الغلو والتطرف في المجتمعات، ونشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف.

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف مفتي إندونيسيا الدكتور مفتاح الأخيار

الخبر التالى:

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بقرية بشتيل بأوسيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
53

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

284415

إجمالي الإصابات

16540

إجمالي الوفيات

232060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"الأهلي" يستعيد صدارة الدوري بثنائية في مرمى "دجلة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا