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"تنظيم الكهرباء" يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

09:24 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
"تنظيم الكهرباء" يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لاختيار "المشترك"، مشددًا على أن هناك بعض المعايير و المواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة و آمان المستهلك.

وفيما يلى يستعرض مصراوي أبرز النقاط التي يجب اتخاذها في الاعتبار:-

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل إتوماتيكيًا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود عوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).

الكهرباء حماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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