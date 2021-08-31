هل أتاحت الإسكان تبديل شقة اجتماعي بأخرى متوسطة؟ بيان رسمي يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات الرصد التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تابعت بعض الأخبار التي تزعم إعلان الصندوق عن إمكانية تبديل وحدات الإسكان الاجتماعي بوحدات أخرى في مشروعات الإسكان المتوسط، بشرط ألا يكون قد تم التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي، وتم نسب تصريحات مزيفة ومغلوطة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع التي تنشر تصريحات وأخبار مغلوطة حول مشروعات الصندوق وعلى لسان المسئولين به، وذلك لمنع حدوث بلبلة ونشر أخبار غير دقيقة بين صفوف المواطنين، وهو ما يؤثر بالسلب على الجمهور ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المواطنين الراغبين فى الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول مشروعات الصندوق، والتأكد من جميع المعلومات، يمكنهم متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، حيث إن هذه المنصات الرقمية هي المنصات الرسمية الوحيدة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ونفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار الكاذبة التى تم نشرها على أحد المواقع الإلكترونية، حول توقف شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، عن أعمال الصيانة المُكلفة بها، لوحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر، مستنكرة نشر مثل هذه التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة، ومؤكدة أن جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير من نسج خيال الصحفي المسئول عن الموضوع، وغير صحيحة على الإطلاق.

وبحسب بيان، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شركة الصيانة المسئولة عن متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي ما زالت تعمل بكامل طاقتها، وتحقق نجاحات كبيرة في مجال عملها باعتبارها تجربة جديدة من نوعها في وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن شركة الصيانة تقوم بعدة أعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي بكفاءة عالية، حيث تعد هي المسئولة عن جمع مخلفات القمامة يوميا من صناديق القمامة من أمام كل عمارة، ورش المبيدات للقضاء على الحشرات والقوارض، وصيانة مواسير التغذية بالمياه والصرف وتغيير التالف منها، وتطهير وتسليك غرف التفتيش ووصلات الصرف، بالإضافة إلى صيانة أسطح العمارات بصورة دورية، وتنظيف السلالم والمداخل والأرصفة المحيطة بكل عمارة، وكذلك صيانة وإنارة المداخل والسلالم وتغيير التالف من معدات الإضاءة واللوحات العمومية بالتعاون مع شركة الكهرباء المختصة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه تم إسناد 7043 عمارة للشركة بواقع 162452 وحدة بالمدن الجديدة، وتم إسناد 1297 عمارة للشركة بواقع 31874 وحدة بالمحافظات، وذلك بإجمالى عمارات 8340 عمارة بواقع 194326 وحدة سكنية.