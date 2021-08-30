رئيس "الرعاية الصحية": زيادة إشغال المنشآت الصحية ببورسعيد إلى 85%

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيادة نسبة الإشغال بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لنسبة تتخطى 85%، مرجعا ذلك إلى مستوى الخدمات الفندقية الراقي المقدم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ، مؤكدًا امتداد التجربة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات الأقصر والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري للهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (42)، والذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي أشار خلاله إلى زيادة إيرادات الهيئة كنتاج الفكر الجديد الذي تبنته الهيئة، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات والرعاية الصحية، والخدمات الفندقية التي تطبقها الهيئة داخل منشآتها، والذي نتج عنها زيادة معدلات التشغيل داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أن الخدمات الفندقية أصبحت جزء لا يتجزأ من الخدمة والرعاية العلاجية بالمستشفيات بما تهدف إليه من توفير الراحة النفسية والجسمانية للمرضى، وتحسين انطباعهم عن خدمات المستشفى، والذي يسهم في الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المتعاملين، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، لافتًا إلى خطة الهيئة لتطوير الأجنحة الفندقية والغرف المميزة بمستشفى أبو خليفة للجراحات المتخصصة، وكذلك المجمع الطبي بالإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كليوباترا، موجهًا كل الشكر للقطاع الخاص على دعمه منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ولفت السبكي، أن الجناح الفندقي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد بلغت نسبة الإشغال به 89%، مؤكدًا أن يجري حاليًا التطوير الفندقي لمستشفيي التضامن والنساء والولادة التخصصي ببورسعيد، وسيكون لذلك مردود إيجابي على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مؤكدًا أن تنفيذ خطة الهيئة لتطوير أجنحة الغرف المميزة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، وكذلك المجمع الطبي بالإسماعيلية، باعتبار محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، يأتي في إطار استمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، و تحقيقًا رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية بكافة منشآتها.

عقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أسنان أطباء مصر.