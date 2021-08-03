عضو هيئة كبار العلماء: يجب أن يكون المفتي على علم تام بالحكم الشرعي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء/ إنه لابد أن يكون المفتي على علم تامٍّ بالحكم الشرعي المُفتى به، وأن يستنبط فتواه عبر مجموعة من الأدوات التي دوّنها علماء الأصول، ومنها: العلم بالكتاب والسنة، وعلم الناسخ والمنسوخ، وغيرها من سائر أدوات الاستنباط، بحيث يكون قادراً على استنباط الحكم الشرعي من مصدره.

جاء ذلك خلال محاضرة "ضوابط الفتوى والإفتاء"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لـ 24 داعية من جمهورية مالي، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه لابد أن يتحري المفتي الدقة ويبحث عن الدليل الأقوى في فتواه، حيث يراعي في ذلك الثبوت والدلالة، ويبتعد عن التعصب المذموم، موضحاً أنه لابد من فهم وتأمل وتدبر النص الشرعي دون تعصب.

وأوصى الفقي المتدربين بضرورة امتلاك الكفاءة العلمية، والتحلي بالتوسع في الفكر والتأمل حتى يتمكنوا من استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، ومواكبة مايستجد عليهم من القضايا المعاصرة، مع ضرورة تحري الدقة عند الإفتاء، وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعباد قدر المستطاع بما لايتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.