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إلغاء "كارت المفتش".. قرارات جديدة من التموين بشأن الخبز المدعم - مستند

07:31 م الأحد 29 أغسطس 2021
إلغاء "كارت المفتش".. قرارات جديدة من التموين بشأن الخبز المدعم - مستند

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، إن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أصدر عدة توصيات من أجل ضبط منظومة صرف الخبز في ما يخص (كارت المفتش) الذي يتيح صرف كميات كبيرة من الخبز المدعم دون بطاقات تموينية.

وتضمنت مذكرة رفعها قطاع الرقابة والتوزيع إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وافق عليها، حصر الكروت الموجودة ومخاطبة الإنتاج الحربي لإلغائها، حيث وافق الوزير على إلغاء الكروت الذهبية الموجودة بالمخابز، والتي يطلق عليها كارت المفتش، وإلغاء بطاقات الخبز المجمعة، والمتمثلة في كروت الجمعيات للمستشفيات التي لا يوجد بها حجر صحي؛ بسبب فيروس كورونا.

وطالبت المذكرة المرفوعة إلى وزير التموين، باتخاذ اللازم نحو سرعة حصر أسماء الكروت المستخرجة من المستشفيات التي ليس بها حجر صحي؛ تمهيدًا لإلغائها.

وتضمنت مذكرة قطاع الرقابة أنه في حال تعميم هذه الإجراءات، يتم إصدار 2 كارت لكل مدير مديرية، فئة الكارت 1000 رغيف؛ للاستخدام في حالات الطوارئ، وللضرورة القصوى، وهذا بالنسبة إلى المديريات التي بها حاليًّا 100 كارت فأكثر.

وتضمنت مذكرة الرقابة والتوزيع بالتموين، إصدار 2 كارت لكل مديرية فئة 500 رغيف، للمديريات التي لديها في الوقت الحالي أقل من 100 كارت مفتش، وللاستخدام أيضًا في حالة الضرورة القصوى، وتحت إشراف ومسؤولية مدير المديرية.

المستند

وزارة التموين كارت المفتش الخبز المدعم

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