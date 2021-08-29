بتكلفة 21 مليون جنيه.. القاهرة توافق على إنشاء مقر لحي دار السلام خلف المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحي دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحي حاليًا دورين بحي مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحي الجديد الذي تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميطه على باقي الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل.

وطالب محافظ نوابه بعمل دراسة لتطوير كافة الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم في جو صحي يتوافر فيه التأثيث الملائم.