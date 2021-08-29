1200 صنف.. كيف يستفيد المواطن من دعم بطاقات التموين وفرق نقاط الخبز؟

كتب- أحمد السعداوي:

قال محمد كمال، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن المواطنين يمكنهم تبديل فرق نقاط الخبز الخاصة بالبطاقات التموينية بجميع منافذ المجمعات، بكل السلع التي يرغبونها؛ مثل اللحوم ومصنعات الخضار بأنواعها، التي تتوفر ضمن أسواق المجمعات الاستهلاكية، إذ يوجد بها أكثر من 1200 صنف، حيث يتم صرف السلع للمواطنين مجانًا مقابل فرق نقاط الخبز وترشيد استهلاكه، مع طرح الوزارة سلعًا جديدة؛ مثل البط المسكوفي وورق العنب والسمان، والجبن والألبان.. وغيرها.

وأضاف كمال، خلال مداخلة مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: المواطن يحصل على السلعة التي يرغبها، وإن كان سعرها أعلى يدفع الفرق، والأسعار تقل عن السوق الخارجية بأقل من 20 و25%.

وتابع مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين: "دايمًا المواطن يحصل على السلع المتاحة، وإذا كان هناك صنف غير متوفر تتم إتاحته وتوفيره من المخازن في أسرع وقت.

ونوه كمال بأن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية يكفي عدة أشهر؛ خصوصًا في ظل "كورونا"، إذ قامت الدولة بجهود كبيرة لتوفيرها، مما جعل المواطن مطمئنًا وأكثر وعيًا بجهود الحكومة في هذا الإطار، مع توفر كل السلع الأساسية التي يحتاج إليها.